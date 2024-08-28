Залізниця РФ на півдні України — партизани АТЕШ влаштували диверсії

Ремонтні роботи на залізниці в Росії. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Військово-партизанський рух "АТЕШ" провів серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України. Вона з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Про це рух опору "АТЕШ" повідомив у Telegram в середу, 28 серпня.

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Партизани розповіли, що диверсії трапились на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ. Ця гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Розташування залізниці на мапі. Фото: t.me/atesh_ua

"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", — йдеться у повідомленні.

Також в "АТЕШ" зазначили, що підпали релейних ящиків спричиняють збої в роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або сповільнення руху поїздів із військовими вантажами.

"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і всіма силами порушуємо їхні плани", — наголосили партизани.