Железная дорога РФ на юге Украины — партизаны АТЕШ устроили диверсии

Ремонтные работы на железной дороге в России. Иллюстративное фото: EPA/UPG

Военно-партизанское движение "АТЕШ" провело серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины. Она соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

Об этом движение сопротивления "АТЕШ" сообщило в Telegram в среду, 28 августа.

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Партизаны рассказали, что диверсии случились на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ. Эта ветвь соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

Расположение железной дороги на карте. Фото: t.me/atesh_ru

"В случае разрушения Крымского моста, который произойдет совсем скоро, станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", — говорится в сообщении.

Также в "АТЕШ" отметили, что поджоги релейных ящиков влекут за собой сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

"Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы", — подчеркнули партизаны.