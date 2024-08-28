Железная дорога РФ на юге Украины — партизаны АТЕШ устроили диверсии

Партизаны "Атеш" устроили диверсии на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины
Военно-партизанское движение "АТЕШ" провело серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины. Она соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.
Об этом движение сопротивления "АТЕШ" сообщило в Telegram в среду, 28 августа.
Диверсии на железной дороге оккупантов в Украине
Партизаны рассказали, что диверсии случились на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ. Эта ветвь соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.
"В случае разрушения Крымского моста, который произойдет совсем скоро, станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", — говорится в сообщении.
Также в "АТЕШ" отметили, что поджоги релейных ящиков влекут за собой сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.
"Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы", — подчеркнули партизаны.
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