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Партизани виявили центральний офіс одного з найбільших російських оборонних заводів

25 січня 2024 13:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Партизани виявили центральний офіс одного з найбільших російських оборонних заводів
Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області. Агентам руху вдалося провести зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств.

Про це пише пресслужба "АТЕШ" в Telegram.

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Що відомо про таку корпорацію

Йдеться про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в місті Корольов, що знаходиться у Московській області.

викриття оборонного підприємства в Московській області
Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

Зазначається, що ця корпорація займається проектуванням та випуском ракетного озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є такі ракети:

  • Х-31,
  • Х-35,
  • Х-38,
  • Х-29.
викриття оборонного підприємства в Московській області
Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

А також ракетні комплекси типу:

  • "Бастіон",
  • "Яхонт",
  • "Рубіж".
викриття оборонного підприємства в Московській області
Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

"Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами і технікою. Також ми напевно знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією. Цей військовий об'єкт має бути знищений і ми будемо над цим працювати!" — запевнили у повідомленні.

викриття оборонного підприємства в Московській області
Скриншот допису з Telegram "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".

зброя
оборонна сфера
Москва
партизани
ракети
війна в Україні

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