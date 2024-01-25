Партизани виявили центральний офіс одного з найбільших російських оборонних заводів

Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області. Агентам руху вдалося провести зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств.

Про це пише пресслужба "АТЕШ" в Telegram.

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Що відомо про таку корпорацію

Йдеться про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в місті Корольов, що знаходиться у Московській області.

Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

Зазначається, що ця корпорація займається проектуванням та випуском ракетного озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є такі ракети:

Х-31,

Х-35,

Х-38,

Х-29.

Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

А також ракетні комплекси типу:

"Бастіон",

"Яхонт",

"Рубіж".

Офіс одного з найбільших російських оборонних підприємств. Фото: АТЕШ

"Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами і технікою. Також ми напевно знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією. Цей військовий об'єкт має бути знищений і ми будемо над цим працювати!" — запевнили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".