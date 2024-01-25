Партизани виявили центральний офіс одного з найбільших російських оборонних заводів
Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ" розвідав корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області. Агентам руху вдалося провести зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств.
Про це пише пресслужба "АТЕШ" в Telegram.
Що відомо про таку корпорацію
Йдеться про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в місті Корольов, що знаходиться у Московській області.
Зазначається, що ця корпорація займається проектуванням та випуском ракетного озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є такі ракети:
- Х-31,
- Х-35,
- Х-38,
- Х-29.
А також ракетні комплекси типу:
- "Бастіон",
- "Яхонт",
- "Рубіж".
"Ми вирахували виробничі цехи, комори з реагентами і технікою. Також ми напевно знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією. Цей військовий об'єкт має бути знищений і ми будемо над цим працювати!" — запевнили у повідомленні.
Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".
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