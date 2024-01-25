Партизаны обнаружили центральный офис одного из крупнейших российских оборонных заводов

Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" разведало корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Агентам движения удалось провести внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий.

Об этом пишет прессслужба "АТЕШ" в Telegram.

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Речь идет о корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в городе Королев, который находится в Московской области.

Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

Отмечается, что эта корпорация занимается проектированием и выпуском ракетного вооружения разных классов. Среди их продукции есть следующие ракеты:

Х-31,

Х-35,

Х-38,

Х-29.

Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

А также ракетные комплексы типа:

"Бастион",

"Яхонт",

"Рубеж".

Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

"Мы вычислили производственные цеха, амбары с реагентами и техникой. Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Этот военный объект должен быть уничтожен и мы будем над этим работать!" — заверили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "АТЕШ"

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" обнаружили и побывали в пункте отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе. Подпольщики анонсировали посещение еще одних "гостей".