Партизаны обнаружили центральный офис одного из крупнейших российских оборонных заводов
Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" разведало корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Агентам движения удалось провести внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий.
Об этом пишет прессслужба "АТЕШ" в Telegram.
Что известно о такой корпорации
Речь идет о корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в городе Королев, который находится в Московской области.
Отмечается, что эта корпорация занимается проектированием и выпуском ракетного вооружения разных классов. Среди их продукции есть следующие ракеты:
- Х-31,
- Х-35,
- Х-38,
- Х-29.
А также ракетные комплексы типа:
- "Бастион",
- "Яхонт",
- "Рубеж".
"Мы вычислили производственные цеха, амбары с реагентами и техникой. Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Этот военный объект должен быть уничтожен и мы будем над этим работать!" — заверили в сообщении.
Напомним, партизаны движения "АТЕШ" обнаружили и побывали в пункте отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе. Подпольщики анонсировали посещение еще одних "гостей".
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