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Партизаны обнаружили центральный офис одного из крупнейших российских оборонных заводов

25 января 2024 13:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Партизаны обнаружили центральный офис одного из крупнейших российских оборонных заводов
Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" разведало корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Агентам движения удалось провести внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий.

Об этом пишет прессслужба "АТЕШ" в Telegram.

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Речь идет о корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в городе Королев, который находится в Московской области.

разоблачение оборонного предприятия в Московской области
Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

Отмечается, что эта корпорация занимается проектированием и выпуском ракетного вооружения разных классов. Среди их продукции есть следующие ракеты:

  • Х-31,
  • Х-35,
  • Х-38,
  • Х-29.
разоблачение оборонного предприятия в Московской области
Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

А также ракетные комплексы типа:

  • "Бастион",
  • "Яхонт",
  • "Рубеж".
разоблачение оборонного предприятия в Московской области
Офис одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Фото: АТЕШ

"Мы вычислили производственные цеха, амбары с реагентами и техникой. Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Этот военный объект должен быть уничтожен и мы будем над этим работать!" — заверили в сообщении.

викриття оборонного підприємства в Московській області
Скриншот сообщения из Telegram "АТЕШ"

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" обнаружили и побывали в пункте отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе. Подпольщики анонсировали посещение еще одних "гостей".

оружие
оборонная сфера
Москва
партизаны
ракеты
война в Украине

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