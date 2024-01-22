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Партизани "АТЕШ" завітали в пункт відбору на військову службу в Севастополі

22 січня 2024 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" завітали в пункт відбору на військову службу в Севастополі
Пункт відбору на військову службу до армії РФ в Севастополі. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" знайшли та побували в пункті відбору на військову службу в тимчасово окупованому Севастополі. Підпільники анонсували відвідини ще одних "гостей".

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram.

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"Наш агент протягом тижня кілька разів навідався до пункту відбору на військову службу за контрактом ЗС РФ у Севастополі на вулиці Комуністична 3А. Координати: 44.592095776, 33.5142693941", — написали партизани.

Нагадаємо, що рух кримських партизанів АТЕШ провів дорозвідку удару Сил Оборони України по радіолокаційній станції у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, поблизу Євпаторії, де 4 січня бійці ЗСУ завдали ракетного удару.

Також ми повідомляли, що партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях східної України росіяни планують посилити контррозвідувальний режим з метою перевірки населення. Головною ціллю ворога є виявлення діяльності представників українського руху опору, тобто партизанів.

Крим
росіяни
військові
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Севастополь
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