Удар по військовій частині в Євпаторії - Партизани підтвердило успішний удар по військовій частині в Євпаторії

Листівки АТЕШ. Фото: АТЕШ

Рух кримських партизанів АТЕШ провів дорозвідку удару Сил Оборони України по радіолокаційній станції у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, поблизу Євпаторії, де 4 січня бійці ЗСУ завдали ракетного удару. Ураження підтверджено.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"За даними місцевих агентів крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС додали, що АТЕШ від початку повномасштабного вторгнення передає СОУ безліч даних про військові об’єкти ворога на всіх тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, саме партизани руху передали інформацію про цю РЛС.

"Удари не припиняться доти, доки останній окупант не покине українські території, зауважують в АТЕШ. Слава Україні!" — наголосили у Центрі.

Удари ЗСУ по дислокаціях окупантів у Криму

4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Нагадаємо, 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було в районі Євпаторії. Очевидці повідомляли про ймовірну атаку на військовий аеродром.