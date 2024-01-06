Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизани підтвердили успішний удар по військовій частині в Євпаторії arrow

Партизани підтвердили успішний удар по військовій частині в Євпаторії

6 січня 2024 04:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Удар по військовій частині в Євпаторії - Партизани підтвердило успішний удар по військовій частині в Євпаторії
Листівки АТЕШ. Фото: АТЕШ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Рух кримських партизанів АТЕШ провів дорозвідку удару Сил Оборони України по радіолокаційній станції у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, поблизу Євпаторії, де 4 січня бійці ЗСУ завдали ракетного удару. Ураження підтверджено.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Що уразили ЗСУ біля Євпаторії

"За даними місцевих агентів крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС додали, що АТЕШ від початку повномасштабного вторгнення передає СОУ безліч даних про військові об’єкти ворога на всіх тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, саме партизани руху передали інформацію про цю РЛС.

"Удари не припиняться доти, доки останній окупант не покине українські території, зауважують в АТЕШ. Слава Україні!" — наголосили у Центрі.

Удари ЗСУ по дислокаціях окупантів у Криму

4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Нагадаємо, 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було в районі Євпаторії. Очевидці повідомляли про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі