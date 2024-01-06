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В окупованому Криму лунають потужні вибухи

6 січня 2024 00:28
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в Криму зараз 6 січня — вибухи у Євпаторії
Дим від вибуху. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 6 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було в районі Євпаторії. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Криму 6 січня

Очевидці нарахували до 10 вибухів у районі Саки-Новофедорівка.

"Під ударом був військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці. 43-й винищувальний авіаційний полк є основою авіаційного угруповання, яке підтримує російські війська на півдні України. На озброєнні — бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30", — пишуть пабліки.

Військовий аеродором "Саки" на карті. Фото: Кримський вітер

Крім того, повідомляється, що гучно у розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка. Там уламки впали на приватний будинок та спалахнула пожежа.

Михайлівка на карті. Фото: Кримський вітер

Також місцеві жителі повідомляють про пуск ракети в Армянську о 23:55 за київським часом. Зазначається, що яскравий слід у небі у вікні було видно протягом кількох секунд.

Його чули і в Красноперекопському районі.

"Імовірно, запуск "Шахедів" з Балаклави — у Севастополі чули характерні звуки "мопедів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи 4 січня. Виявилося, що там було ліквідовано ворожий склад з боєприпасами.

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