Взрывы в Крыму сейчас 6 января - взрывы в Евпатории

Дым от взрыва. Фото: скриншот

Сегодня, 6 января, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму 6 января

Очевидцы насчитали до 10 взрывов в районе Саки Новофедоровка.

"Под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. 43-й истребительный авиационный полк является основой авиационной группировки, которая поддерживает российские войска на юге Украины. На вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30", — пишет РИА Новости.

Военный аэродор "Саки" на карте. Фото: Крымский ветер

Кроме того, сообщается, что громко в расположенном у военного аэродрома селе Михайловка. Там обломки упали на частный дом и вспыхнул пожар.

Михайловка на карте. Фото: Крымский ветер

Также местные жители сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23.55 по киевскому времени. Отмечается, что яркий след в небе в окне был виден в течение нескольких секунд.

Его слышали и в Красноперекопском районе.

"Вероятно, запуск "Шахедов" из Балаклавы — в Севастополе слышали характерные звуки "мопедов", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы 4 января. Оказалось, что там был ликвидирован вражеский склад с боеприпасами.