Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы arrow

В оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы

6 января 2024 00:28
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в Крыму сейчас 6 января - взрывы в Евпатории
Дым от взрыва. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 6 января, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Крыму 6 января

Очевидцы насчитали до 10 взрывов в районе Саки Новофедоровка.

"Под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. 43-й истребительный авиационный полк является основой авиационной группировки, которая поддерживает российские войска на юге Украины. На вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30", — пишет РИА Новости.

Военный аэродор "Саки" на карте. Фото: Крымский ветер

Кроме того, сообщается, что громко в расположенном у военного аэродрома селе Михайловка. Там обломки упали на частный дом и вспыхнул пожар.

Михайловка на карте. Фото: Крымский ветер

Также местные жители сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23.55 по киевскому времени. Отмечается, что яркий след в небе в окне был виден в течение нескольких секунд.

Его слышали и в Красноперекопском районе.

"Вероятно, запуск "Шахедов" из Балаклавы — в Севастополе слышали характерные звуки "мопедов", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы 4 января. Оказалось, что там был ликвидирован вражеский склад с боеприпасами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме