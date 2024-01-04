У Криму пролунали вибухи
Сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму
Інформація про вибухи в Севастополі з'явилася о 16:05.
До того ж вибухи чутно в Євпаторії.
"В Євпаторії вибух у районі Червоної гірки", — йдеться у повідомленні.
Оновлено 16:26. В Євпаторії повідомляють про "приліт".
Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.
Також ми писали, що партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.
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