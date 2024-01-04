У Криму пролунали вибухи

Вибух у Севастополі. Архівне фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про вибухи в Севастополі з'явилася о 16:05.

Допис про вибух у Севастополі. Фото: скриншот

Вибух у Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

До того ж вибухи чутно в Євпаторії.

"В Євпаторії вибух у районі Червоної гірки", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Євпаторії. Фото: скриншот

Оновлено 16:26. В Євпаторії повідомляють про "приліт".

Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Також ми писали, що партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.