Партизани передали українським військовим координати ППО біля Кримського моста

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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Російська ППО біля Кримського моста

Партизани наголосили, що відповіддю на російський ракетний терор по українських містах буде масове знищення військових цілей окупантів. Вони виявили, що противник розмістив два розрахунки ППО біля Кримського моста. Цими комплексами загарбники хочуть захистити його від ударів ЗСУ.

Точка №1 розташована за такими координатами: 45.009717, 35.36515. Зафіксовано розміщення ЗРПК "Панцир С1/2" і пускову установку С400.

Точка №2: 45.009707, 35.399693. Зафіксовано розміщення трьох пускових установок С400.

"Інформація була отримана і давно передана Силам оборони України. Чекайте українську ніч, може штормити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів постраждали понад 120 людей. За його словами, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих.