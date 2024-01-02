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Партизаны передали украинским военным координаты ПВО возле Крымского моста

2 января 2024 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Партизаны передали украинским военным координаты ПВО возле Крымского моста
Крымский мост. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.

Об этом сообщает "АТЭШ".

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Партизаны подчеркнули, что ответом на российский ракетный террор по украинским городам станет массовое уничтожение военных целей оккупантов. Они обнаружили, что противник разместил два расчета ПВО у Крымского моста. Этими комплексами захватчики хотят защитить его от ударов ВСУ.

Точка №1 расположена по следующим координатам: 45.009717, 35.36515. Зафиксированы размещение ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковая установка С400.

Точка №2: 45.009707, 35.399693. Зафиксировано размещение трех пусковых установок С400.

"Информация была получена и давно передана Силам обороны Украины. Ждите украинскую ночь, может штормить", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате сегодняшней атаки российских оккупантов пострадали более 120 человек. По его словам, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

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