Зеленський назвав точну кількість загиблих та постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів постраждали понад 120 людей. За його словами, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину й кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Усі люди й тварини, усе живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант", — наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім рятувальникам ДСНС України, медикам, поліцейським, волонтерам, працівникам комунальних служб, які працюють, щоб життя продовжувалось.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Києва та Харкова. Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців.

Додамо, в Головному управлінні ДСНС України в місті Києві показали вражаюче відео ліквідації наслідків сьогоднішнього російського ракетного удару.