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В ДСНС показали вражаюче відео ліквідації наслідків ракетних ударів по Києву

2 січня 2024 17:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ДСНС показали вражаюче відео ліквідації наслідків ракетних ударів по Києву
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні ДСНС України в місті Києві показали вражаюче відео ліквідації наслідків сьогоднішнього російського ракетного удару. Він стався сьогодні вранці, 2 січня.

Відео справної командної роботи показали у пресслужбі ДСНС

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"Масована атака на столицю. Рятувальники працюють на місцях ворожих ударів", — підписали своє відео працівники ДСНС. 

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 2 січня, у Подільському районі Києва сталися пожежі в декількох місцях. Також відомо про 10 постраждалих через ворожий обстріл. 

Також внаслідок ракетної атаки було зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.

Водночас у Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали та найближчим часом не зможуть функціонувати.

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