В ДСНС показали вражаюче відео ліквідації наслідків ракетних ударів по Києву
В Головному управлінні ДСНС України в місті Києві показали вражаюче відео ліквідації наслідків сьогоднішнього російського ракетного удару. Він стався сьогодні вранці, 2 січня.
Відео справної командної роботи показали у пресслужбі ДСНС.
"Масована атака на столицю. Рятувальники працюють на місцях ворожих ударів", — підписали своє відео працівники ДСНС.
Ракетний удар по Києву — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 2 січня, у Подільському районі Києва сталися пожежі в декількох місцях. Також відомо про 10 постраждалих через ворожий обстріл.
Також внаслідок ракетної атаки було зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.
Водночас у Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали та найближчим часом не зможуть функціонувати.
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