В ГСЧС показали впечатляющее видео ликвидации последствий ракетных ударов по Киеву

Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: скриншот

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали впечатляющее видео ликвидации последствий сегодняшнего российского ракетного удара. Он произошел сегодня утром, 2 января.

Видео слаженной командной работы показали в пресс-службе ГСЧС.

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"Массированная атака на столицу. Спасатели работают на местах вражеских ударов", — подписали свое видео работники ГСЧС.

Ракетный удар по Киеву — последние новости

Напомним, что сегодня в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки на столицу сегодня, 2 января, в Подольском районе Киева произошли пожары в нескольких местах. Также известно о 10 пострадавших из-за вражеских обстрелов.

Также в результате ракетной атаки было разрушено здание в Соломенском районе города.

В то же время в Подольском районе столицы в результате российских обстрелов горели два автосалона. Оба здания сильно пострадали и в ближайшее время не смогут работать.