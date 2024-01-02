Зеленский назвал точное количество погибших и пострадавших в результате утренней атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате сегодняшней атаки российских оккупантов пострадали более 120 человек. По его словам, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Пока российские ракеты пытаются уничтожить все живое, мы пытаемся сохранить как можно больше жизней, спасая каждого человека и каждую живую душу. Это те ценности, ради которых мы изо дня в день боремся. Все люди и животные, все живое нуждается в защите, когда на землю твоей страны посягает российский оккупант", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех спасателей ГСЧС Украины, медиков, полицейских, волонтеров, работников коммунальных служб, которые работают, чтобы жизнь продолжалась.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев.

Добавим, в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали впечатляющее видео ликвидации последствий сегодняшнего российского ракетного удара.