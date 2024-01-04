В Крыму раздались взрывы

Взрыв в Севастополе. Архивное фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрывах в Севастополе появилась в 16:05.

Пост о взрыве в Севастополе. Фото: скриншот

Взрыв в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

К тому же взрывы слышны в Евпатории.

"В Евпатории взрыв в районе Красной горки", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Евпатории. Фото: скриншот

Обновлено 16:26. В Евпатории сообщают о "прилете".

Напомним, Служба безопасности Украины рассказала о деталях атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Также мы писали, что партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.