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В Крыму раздались взрывы

4 января 2024 16:19
обновлено: 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Крыму раздались взрывы
Взрыв в Севастополе. Архивное фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму

Информация о взрывах в Севастополе появилась в 16:05.

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Пост о взрыве в Севастополе. Фото: скриншот
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Взрыв в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

К тому же взрывы слышны в Евпатории.

"В Евпатории взрыв в районе Красной горки", — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Евпатории. Фото: скриншот

Обновлено 16:26. В Евпатории сообщают о "прилете".

Напомним, Служба безопасности Украины рассказала о деталях атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Также мы писали, что партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.

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