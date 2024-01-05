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У ЗСУ підтвердили ураження російського складу з боєприпасами в Криму

5 січня 2024 18:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ЗСУ підтвердили ураження російського складу з боєприпасами в Криму
Вибух в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи вчора, 4 січня. Виявилося, що там було ліквідовано ворожий склад з боєприпасами.

Цю інформацію підтвердив СтратКом ЗСУ.

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Так, 4 січня поблизу села Первомайське у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України знищили російський склад з боєприпасами.

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Уражений склад. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, де лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму 4 січня. За його словами, це відбувалося в російській військовій частині у Севастополі.

Також ми писали, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Крім того, під час влучання по командному пункту окупантів у Криму міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

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