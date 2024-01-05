В ВСУ подтвердили поражение российского склада с боеприпасами в Крыму

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы вчера, 4 января. Оказалось, что там был ликвидирован вражеский склад с боеприпасами.

Эту информацию подтвердил СтратКом ВСУ.

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Так, 4 января у села Первомайское во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины уничтожили российский склад с боеприпасами.

Пораженный склад. Фото: Стратком ВСУ

Напомним, что городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, где раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму 4 января. По его словам, это происходило в российской воинской части в Севастополе.

Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Кроме того, при попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.