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Під час удару по Криму міг загинути начальник штабу армії РФ Герасімов, — ЗМІ

5 січня 2024 16:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під час удару по Криму міг загинути начальник штабу армії РФ Герасімов, — ЗМІ
Командуючий російським угрупованням в україні генерал Валерій Герасімов. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час влучання по командному пункту окупантів у Криму, міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасімов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі нема.

У соцмережі X про можливу загибель російського генерала на окупованому росіянами півострові повідомило угорське видання Visegrád 24.

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Новина про можливу загибель генерала Герасімова. Фото: скриншот

Інформація щодо Герасімова

Начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов міг загинути в Криму під час масованого обстрілу ракетами й дронами невідомого походження. Відповідні повідомлення поширюються у соцмережах, однак жодної офіційної інформації наразі нема.

Публікація з'явилась близько 11:30 за східним часом. Вказується, начебто Герасимов потрапив під нічний обстріл в Криму і міг загинути. Втім, угорське видання повідомляє, що така інформація потребує уточнення.

Удар по штабу окупантів у Криму

У соцмережі з'явились сотні повідомлень у яких ідеться про смерть Валерія Герасимова. У якості одного з аргументів наводять інформацію про результати удару по авіабазі ЗС РФ у Саках та по пункту командування під Севастополем.

За попередніми даними, не підтвердженими офіційно, там могло загинути 23 військових ЗС РФ, у тому числі вищі офіцери командування окупантів.

Офіційні повідомлення сторін

Зазначимо, в Telegram-каналі Міністерства оборони РФ немає дописів, у яких підтверджували ситуацію з Герасимовим. При цьому росіяни звітують про збиття всіх ракет, що летіли на Крим.

Українського командування також не коментувало повідомлення щодо можливої загибелі Валерія Герасимова.

Раніше ми повідомляли, що 4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Також ми повідомляли, що росіяни після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму шукають нові способи захисту від ракетних атак. Наразі ворог намагається змінити розташування систем ППО на півострові та закрити "дірки" у небі. 

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