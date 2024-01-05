При ударе по Крыму мог погибнуть начальник штаба армии РФ Герасимов, — СМИ

Командующий российской группировкой в Украине генерал Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

При попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

В соцсети X о возможной гибели российского генерала на оккупированном россиянами полуострове сообщило венгерское издание Visegrád 24.

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Информация о Герасимове

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов мог погибнуть в Крыму при массированном обстреле ракетами и дронами неизвестного происхождения. Соответствующие сообщения распространяются в соцсетях, однако никакой официальной информации пока нет.

Публикация появилась около 11.30 по восточному времени. Указывается, будто Герасимов попал под ночные обстрелы в Крыму и мог погибнуть. Впрочем, венгерское издание сообщает, что такая информация нуждается в уточнении.

Удар по штабу окупантов в Крыму

В соцсети появились сотни сообщений, в которых говорится о смерти Валерия Герасимова. В качестве одного из аргументов приводят информацию о результатах удара по авиабазе ВС РФ в Саках и по пункту командования под Севастополем.

По предварительным данным, не подтвержденным официально, там могло погибнуть 23 военных ВС РФ, в том числе высшие офицеры командования оккупантов.

Официальные сообщения сторон

Отметим, в Telegram-канале Министерства обороны РФ нет сообщений, подтверждающих ситуацию с Герасимовым. При этом россияне отчитываются о сбитии всех летевших в Крым ракет.

Украинское командование также не комментировало сообщение о возможной гибели Валерия Герасимова.

Ранее мы сообщали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Также мы сообщали, что россияне после серии взрывов во временно оккупированном Крыму ищут новые способы защиты от ракетных атак. Враг пытается изменить расположение систем ПВО на полуострове и закрыть "дыры" в небе.