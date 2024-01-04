У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту окупантів у Криму
Сьогодні, 4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він знаходиться поблизу Севастополя.
Про це повідомляють СтратКом ЗСУ.
Удар по окупантах у Криму
Українські військові атакували ворога близько 15:00.
"Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.
Також ми писали, що міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, де лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. За його словами, це відбувалося в російській військовій частині у Севастополі.
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