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У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту окупантів у Криму

4 січня 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту окупантів у Криму
Дим внаслідок вибухів у Криму. Архівне фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він знаходиться поблизу Севастополя.

Про це повідомляють СтратКом ЗСУ.

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Удар по окупантах у Криму

Українські військові атакували ворога близько 15:00.

"Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя", — йдеться у повідомленні.

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Допис про удар по окупантах у Криму. Фото: t.me/AFUStratCom/21982

Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

Також ми писали, що міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, де лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. За його словами, це відбувалося в російській військовій частині у Севастополі.

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