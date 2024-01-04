В ВСУ подтвердили удар по командному пункту оккупантов в Крыму
Сегодня, 4 января, украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
Об этом сообщают СтратКом ВСУ.
Удар по оккупантам в Крыму
Украинские военные атаковали врага около 15:00.
"Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.
Также мы писали, что городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, где раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму. По его словам, это происходило в российской воинской части в Севастополе.
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