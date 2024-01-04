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В ВСУ подтвердили удар по командному пункту оккупантов в Крыму

4 января 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ подтвердили удар по командному пункту оккупантов в Крыму
Дым в результате взрывов в Крыму. Архивное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 января, украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Об этом сообщают СтратКом ВСУ.

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Украинские военные атаковали врага около 15:00.

"Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя", — говорится в сообщении.

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Пост об ударе по оккупантам в Крыму. Фото: t.me/AFUStratCom/21982

Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

Также мы писали, что городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, где раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму. По его словам, это происходило в российской воинской части в Севастополе.

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