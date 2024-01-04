Федоров розповів, де лунали вибухи в Севастополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, де лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. За його словами, це відбувалося в російській військовій частині у Севастополі.

Про це Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"В окупованому Криму щось "хлопає". У Севастополі, схоже, "хлопки" у ворожій військовій частині", — розповів він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

Також ми писали, що Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Додамо, партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.