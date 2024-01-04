Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Федоров рассказал, где раздавались взрывы в Севастополе arrow

Федоров рассказал, где раздавались взрывы в Севастополе

4 января 2024 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров рассказал, где раздавались взрывы в Севастополе
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: "Укринформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, где раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму. По его словам, это происходило в российской воинской части в Севастополе.

Об этом Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Взрывы в Крыму

"В оккупированном Крыму что-то "хлопает". В Севастополе, похоже, "хлопки" во вражеской воинской части", — рассказал он.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины рассказала детали атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Добавим, партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме