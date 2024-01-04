Федоров рассказал, где раздавались взрывы в Севастополе

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: "Укринформ"

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, где раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму. По его словам, это происходило в российской воинской части в Севастополе.

Об этом Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

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Взрывы в Крыму

"В оккупированном Крыму что-то "хлопает". В Севастополе, похоже, "хлопки" во вражеской воинской части", — рассказал он.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины рассказала детали атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Добавим, партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.