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Партизаны подтвердили успешный удар по воинской части в Евпатории

6 января 2024 04:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Удар по воинской части в Евпатории - Партизаны подтвердили успешный удар по воинской части в Евпатории
Листовки АТЕШ. Фото: АТЕШ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Движение крымских партизан АТЕШ провело доразведку удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции во временно оккупированном Крыму. В частности, вблизи Евпатории, где 4 января бойцы ВСУ нанесли ракетный удар. Поражение подтверждено.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"По данным местных агентов, кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова", — говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что АТЕШ с начала полномасштабного вторжения передает СОУ множество данных о военных объектах врага на всех временно оккупированных территориях Украины. В частности, именно партизаны передали информацию об этой РЛС.

"Удары не прекратятся до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинские территории, отмечают в АТЕШ. Слава Украине!" — отметили в Центре.

Удары ВСУ по дислокациям оккупантов в Крыму

4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Напомним, 6 января во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщали о вероятной атаке на военный аэродром.

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