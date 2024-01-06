Удар по воинской части в Евпатории - Партизаны подтвердили успешный удар по воинской части в Евпатории

Партизаны подтвердили успешный удар по воинской части в Евпатории
Движение крымских партизан АТЕШ провело доразведку удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции во временно оккупированном Крыму. В частности, вблизи Евпатории, где 4 января бойцы ВСУ нанесли ракетный удар. Поражение подтверждено.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что поразили ВСУ возле Евпатории
"По данным местных агентов, кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова", — говорится в сообщении.
В ЦНС добавили, что АТЕШ с начала полномасштабного вторжения передает СОУ множество данных о военных объектах врага на всех временно оккупированных территориях Украины. В частности, именно партизаны передали информацию об этой РЛС.
"Удары не прекратятся до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинские территории, отмечают в АТЕШ. Слава Украине!" — отметили в Центре.
Удары ВСУ по дислокациям оккупантов в Крыму
4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
Напомним, 6 января во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщали о вероятной атаке на военный аэродром.
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