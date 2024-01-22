Партизаны "АТЕШ" посетили пункт отбора на военную службу в Севастополе

Пункт отбора на военную службу в армию РФ в Севастополе. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны движения "АТЕШ" нашли и побывали в пункте отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе. Подпольщики анонсировали посещение еще одних "гостей".

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram.

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"Наш агент в течение недели несколько раз посетил пункт отбора на военную службу по контракту ВС РФ в Севастополе на улице Коммунистическая 3А. Координаты: 44.592095776, 33.5142693941", — написали партизаны.

Напомним, что движение крымских партизан АТЕШ провело доразведку удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции во временно оккупированном Крыму. В частности, вблизи Евпатории, где 4 января бойцы ВСУ нанесли ракетный удар.

Также мы сообщали, что партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.

Добавим, что на временно оккупированных территориях восточной Украины россияне планируют усилить контрразведывательный режим с целью проверки населения. Главной целью врага есть выявление деятельности представителей украинского движения сопротивления, то есть партизан.