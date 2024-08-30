Олександр Павлюк показав, як наші медики рятують постраждалих від атак росії мешканців Курщини

Українські медики рятують постраждалих від атак РФ мешканців Курщини. Фото: скриншот відео 61 ОМСб

Українські медики 61-ї окремої механізованої бригади рятують поранених цивільних мешканців Курської області Росії. Місцеві постраждали в результаті російських обстрілів, у багатьох травмованих — ураження осколками.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у п’ятницю, 30 серпня.

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголосив, що війна — це випробовування, перш за все — на людяність.

За його словами, на стабілізаційному пункті медики 61-ї окремої механізованої бригади рятують життя не тільки українським воїнам, а й надають необхідну допомогу цивільним мешканцям сіл Курської області, які отримали поранення в результаті російських обстрілів.

"Людяність і професіоналізм — це про наших людей, про наших медиків", — зазначив Олександр Павлюк.