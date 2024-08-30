Александр Павлюк показал, как наши медики спасают пострадавших от атак россии жителей Курщины

Украинские медики спасают пострадавших от атак РФ жителей Курской области. Фото: скриншот видео 61 ОМСб

Украинские медики 61-й отдельной механизированной бригады спасают раненых гражданских жителей Курской области России. Местные пострадали в результате российских обстрелов, у многих травмированных — поражения осколками.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в пятницу, 30 августа.

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк подчеркнул, что война — это испытание, прежде всего — на человечность.

По его словам, на стабилизационном пункте медики 61-й отдельной механизированной бригады спасают жизнь не только украинским воинам, но и оказывают необходимую помощь гражданским жителям сел Курской области, получившим ранения в результате российских обстрелов.

"Человечество и профессионализм — это о наших людях, о наших медиках", — отметил Александр Павлюк.