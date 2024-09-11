Війна в Україні — бійці Третьої штурмової бригади завдали серію уражень по окупантах

Знищення ворожих позицій. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади виконали серію успішних уражень по окупантах на Харківщині. Військові атакували ударними дронами особовий склад, російську техніку та склад бойового комплекту.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 11 вересня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що за допомогою ударів дронами по окупантах у Харківській області їм вдалося ліквідувати:

особовий склад,

російський танк,

міномет,

ворожу антену,

склад БК.

"Противник маскує свою техніку й збройові засоби у "зеленці". Але після дешифрування зображень з неба, усе це виявляють й знищують наші пілоти", — наголосили бійці Третьої штурмової бригади.