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Вдвічі більше танків та уп'ятеро більше безпілотників — як Росія стрімко нарощує ВПК

11 вересня 2024 08:02
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росія стрімко нарощує виробництво зброї
Російський машинний військовий завод у Кургані. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росія суттєво збільшила обсяги виробництва зброї та можливості своїх військово-промислових комплексів. Подекуди кількість виготовленої техніки чи боєприпасів зросла уп'ятеро.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на звіт Німецького Кільського інституту світової економіки.

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Росія змогла значно наростити обсяги виробництва зброї з 2022 року. Дослідники німецького інституту вважають, що таким чином Росія убезпечила себе від ризиків виснаження запасів зброї та обладнання.

Зокрема, з останнього кварталу 2022 року і до другого кварталу 2024 року РФ змогла збільшити:

  • виробництво танків на 215% (зі 123 до 387 одиниць на квартал);
  • виробництво бронетехніки на 141% (з 585 до 1409 одиниць на квартал);
  • виробництво артилерійських гармат на 149% (з 45 до 112 одиниць на квартал);
  • ЗРК малої дальності на 200% (з дев'яти до 38 одиниць на квартал);
  • системи ППО середньої та великої дальності на 100% (з шести до 12 одиниць на квартал)
  • виробництво боєприпасів Lancet, що планують, на 475% (з 93 до 535 одиниць на квартал).

В німецькому інституті пояснили високі показники статистики тим, що 80% російського виробництва бронетехніки та танків було результатом модернізації корпусів танків з наявних запасів, а не виробництва нових. Проте, там вважають, що Росія навряд зможе виробляти нову техніку і її кількість суттєво зменшиться на полі бою, коли там закінчаться старі запаси. 

Кільський інститут оцінив, що швидкість виробництва бронетехніки в Росії, ймовірно, знизиться, починаючи з 2026 року, оскільки зараз РФ спалює свої запаси радянських часів. Попри це, Росія швидше за все відкриє нові виробничі потужності найближчими роками. Після 2026 року Росія зможе виробляти 350 сучасних танків на рік і це без відкриття нових ВПК. 

Також в інституті попередили, щоРросія працює над нарощенням внутрішнього виробництва "тилових систем". Йдеться про артилерію та протиповітряну оборону, щоб зменшити залежність від наявних запасів систем.

Тим часом в Росії є великий надлишок боєприпасів завдяки допомозі Північної Кореї, тож ВПК виготовляють лише 10 000 снарядів на день.

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війна зброя військова техніка виробництво Росія ВПК

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