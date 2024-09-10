Війна в Україні — прикордонники знищили російську піхоту та техніку

У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку
10 вересня 2024 10:25
Знищена російська БМП. Фото: скриншот з відео
Українські бійці підрозділу "Помста" виявили та знищили російську піхоту, військову техніку та позиції на Куп'янському напрямку. У цьому військовим допомогли FPV-дрони.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 10 вересня, та показала відповідне відео.
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"Знищена БМП, уражені позиції окупантів та ліквідована піхота, — робота ударних дронів "Помсти" на Куп’янському напрямку", — йдеться у повідомленні ДПСУ.
На відео видно, як українські бійці вистежили та ефектно ліквідували усі вищенаведені ворожі цілі.
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