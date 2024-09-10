Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку arrow

У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" російську піхоту та військову техніку

10 вересня 2024 10:25
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили російську піхоту та техніку
Знищена російська БМП. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Українські бійці підрозділу "Помста" виявили та знищили російську піхоту, військову техніку та позиції на Куп'янському напрямку. У цьому військовим допомогли FPV-дрони.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 10 вересня, та показала відповідне відео. 

Читайте також:

Знищення російських цілей

"Знищена БМП, уражені позиції окупантів та ліквідована піхота, — робота ударних дронів "Помсти" на Куп’янському напрямку", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

На відео видно, як українські бійці вистежили та ефектно ліквідували усі вищенаведені ворожі цілі. 

Також важливі новини дня по темі:

росіяни прикордонники військова техніка дрони війна в Україні ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:42 Стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Передача балістичних ракет Ірану до Росії — як відреагували в Білому домі

11:32 Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів

11:21 Одеситка, яка втратила ногу на війні, підкорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Українцям обіцяють грошову допомогу на оренду житла — хто має право

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

11:01 СБУ затримала ексдепутата Куп'янської міськради та агітаторку з Херсона

10:56 В Україні запровадять нову високооплачувану професію — що відомо

10:54 У ЗСУ повідомили, скільки особового складу втрачають окупанти під час штурмів у Донецькій області

10:51 Одесит зливав у Telegram місця роздачі повісток — яке покарання обрав суд

11:42 Стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Передача балістичних ракет Ірану до Росії — як відреагували в Білому домі

11:32 Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів

11:21 Одеситка, яка втратила ногу на війні, підкорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Українцям обіцяють грошову допомогу на оренду житла — хто має право

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

11:01 СБУ затримала ексдепутата Куп'янської міськради та агітаторку з Херсона

10:56 В Україні запровадять нову високооплачувану професію — що відомо

10:54 У ЗСУ повідомили, скільки особового складу втрачають окупанти під час штурмів у Донецькій області

10:51 Одесит зливав у Telegram місця роздачі повісток — яке покарання обрав суд

10:42 В Івано-Франківську запрацюють мовні інспектори — мер розкрив деталі

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже