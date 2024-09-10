Война в Украине — пограничники уничтожили российскую пехоту и технику

В ГПСУ показали, как пограничники "минуснули" российскую пехоту и военную технику
10 сентября 2024 10:25
Уничтоженная российская БМП. Фото: скриншот с видео
Украинские бойцы подразделения "Помста" обнаружили и уничтожили российскую пехоту, военную технику и позиции на Купянском направлении. В этом военным помогли FPV-дроны.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 10 сентября, и показала соответствующее видео.
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"Уничтожена БМП, поражены позиции оккупантов и ликвидирована пехота, — работа ударных дронов "Помсти" на Купянском направлении", — говорится в сообщении ГПСУ.
На видео видно, как украинские бойцы выследили и эффектно ликвидировали все вышеперечисленные вражеские цели.
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