Россия стремительно наращивает производство оружия

Российский машинный военный завод в Кургане. Фото: росСМИ

Россия существенно увеличила объем производства оружия и возможности своих военно-промышленных комплексов. Кое-где количество изготовленной техники или боеприпасов выросло в пять раз.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на отчет Немецкого Кильского института мировой экономики.

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Россия смогла значительно нарастить объем производства оружия с 2022 года. Исследователи германского института считают, что таким образом Россия обезопасила себя от риска истощения запасов оружия и оборудования.

В частности, с последнего квартала 2022 года и до второго квартала 2024 года РФ смогла увеличить:

производство танков на 215% (со 123 до 387 единиц в квартал);

производство бронетехники на 141% (с 585 до 1409 единиц в квартал);

производство артиллерийских орудий на 149% (с 45 до 112 единиц в квартал);

ЗРК малой дальности на 200% (с девяти до 38 единиц в квартал);

системы ПВО средней и большой дальности на 100% (с шести до 12 единиц в квартал)

производство планируемых боеприпасов Lancet на 475% (с 93 до 535 единиц в квартал).

В немецком институте объяснили высокие показатели статистики тем, что 80% российского производства бронетехники и танков являлись результатом модернизации корпусов танков из имеющихся запасов, а не производства новых. Однако там считают, что Россия вряд ли сможет производить новую технику и ее количество существенно уменьшится на поле боя, когда там закончатся старые запасы.

Кильский институт оценил, что скорость производства бронетехники в России, по всей вероятности, снизится, начиная с 2026 года, поскольку сейчас РФ сжигает свои запасы советских времен. Несмотря на это, Россия, скорее всего, откроет новые производственные мощности в ближайшие годы. После 2026 года Россия сможет производить 350 современных танков в год и без открытия новых ВПК.

Также в институте предупредили, что Россия работает над наращиванием внутреннего производства "тыловых систем". Речь идет об артиллерии и противовоздушной обороне, чтобы уменьшить зависимость от имеющихся запасов систем.

Тем временем в России есть большой избыток боеприпасов благодаря помощи Северной Кореи, поэтому ВПК производят всего 10 000 снарядов в день.