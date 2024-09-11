Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли серию поражений по оккупантам

Уничтожение вражеских позиций. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выполнили серию успешных ударов по оккупантам в Харьковской области. Военные атаковали ударными дронами личный состав, российскую технику и склад боевого комплекта.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в среду, 11 сентября, и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что с помощью ударов дронами по оккупантам в Харьковской области им удалось ликвидировать:

личный состав,

российский танк,

миномет,

вражескую антенну,

состав БК.

"Противник маскирует свою технику и оружейные средства в "зеленке". Но после дешифрования изображений с неба, все это обнаруживают и уничтожают наши пилоты", — подчеркнули бойцы Третьей штурмовой бригады.