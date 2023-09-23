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Перемир'я та припинення вогню: що сказав Лавров під час виступу в ООН

23 вересня 2023 23:35
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Інна Буряк
редактор
Перемир'я та припинення вогню: що сказав Лавров під час виступу в ООН
Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ООН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Лавров зазначив, що в Росії готові до переговорів стосовно України, однак не приставатимуть на пропозиції припинити вогонь, оскільки РФ вже нібито раз обдурили.

За його словами, на Заході начебто не розуміють серйозно війни в Україні, і "раз вони хочуть розв'язувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Також у промові Лавров заявив, що "формулу миру" Президент України Володимира Зеленського начебто неможливо втілити в життя і й усі це знають.

Більше того голова МЗС РФ видав, що Захід це "імперія брехні", бо начебто західні держави не виконують ті обов'язки, якими себе обтяжують.

"Свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність", — сказав Лавров.

Нагадаємо, що останні 18 місяців британські чиновники вели дипломатичні перемовини з представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі війни на території України. Але це були переговори не про мир.

Також ми повідомляли, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що немає інструментів тиску та впливу на РФ. Країна-терорист добровільно відмовляється виконувати домовленості. 

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