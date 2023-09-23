Перемирие и прекращение огня: что сказал Лавров во время выступления в ООН

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: ООН

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Во время своего выступления на Генассамблее ООН Лавров отметил, что в России готовы к переговорам по Украине, однако не будут принимать предложения прекратить огонь, поскольку РФ уже якобы обманули.

По его словам, на Западе вроде бы не понимают серьезно войны в Украине, и "раз они хотят решать вопросы на поле боя, значит, будет на поле боя".

Также в речи Лавров заявил, что "формулу мира" Президента Украины Владимира Зеленского вроде бы невозможно воплотить в жизнь и все это знают.

Более того, глава МИД РФ выдал, что Запад это "империя лжи", потому что якобы западные государства не выполняют те обязанности, которыми себя тяготят.

"Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность", — сказал Лавров.

Напомним, что последние 18 месяцев британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля по поводу глобальной безопасности на фоне войны на территории Украины. Но это были переговоры не о мире.

Также мы сообщали, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет инструментов давления и влияния на РФ. Страна-террорист добровольно отказывается выполнять договоренности.