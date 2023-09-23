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Подоляк пояснив, чому немає інструментів тиску на РФ

23 вересня 2023 23:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Подоляк пояснив, чому немає інструментів тиску на РФ
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що немає інструментів тиску та впливу на РФ. Країна-терорист добровільно відмовляється виконувати домовленості. 

Про це заявив радник Офісу президента в ефірі телемарафону. 

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"Російська Федерація не хоче виконувати будь-які домовленості, і тому що далі? Немає інструменту тиску на РФ", — сказав Подоляк. 

Як приклад, радник ОП навів ООН. Адже, навіть попри те, що Росія порушує усі норми міжнародного права, все одно залишається членом Радбезу. 

"От берімо ООН. РФ  абсолютний порушник ключових основних документів ООН щодо територіальної цілісності. Росія це порушує, і що далі? Росія продовжує існувати як країна- безпосередній член Радбезу ООН і має право вето", сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, наразі передумов для цього нібито немає. Там цинічно наголосили на тому, що "усіх цілей" вони досягатимуть військовим шляхом. 

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