Подоляк пояснив, чому немає інструментів тиску на РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що немає інструментів тиску та впливу на РФ. Країна-терорист добровільно відмовляється виконувати домовленості.

Про це заявив радник Офісу президента в ефірі телемарафону.

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"Російська Федерація не хоче виконувати будь-які домовленості, і тому що далі? Немає інструменту тиску на РФ", — сказав Подоляк.

Як приклад, радник ОП навів ООН. Адже, навіть попри те, що Росія порушує усі норми міжнародного права, все одно залишається членом Радбезу.

"От берімо ООН. РФ — абсолютний порушник ключових основних документів ООН щодо територіальної цілісності. Росія це порушує, і що далі? Росія продовжує існувати як країна- безпосередній член Радбезу ООН і має право вето", — сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, наразі передумов для цього нібито немає. Там цинічно наголосили на тому, що "усіх цілей" вони досягатимуть військовим шляхом.