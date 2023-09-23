Подоляк объяснил, почему нет инструментов давления на РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет инструментов давления и влияния на РФ. Страна-террорист добровольно отказывается выполнять договоренности.

Об этом заявил советник Офиса президента в эфире телемарафона.

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"Российская Федерация не хочет выполнять какие-либо договоренности, и потому что дальше? Нет инструмента давления на РФ", — сказал Подоляк.

В качестве примера советник ОП привел ООН. Ведь даже несмотря на то, что Россия нарушает все нормы международного права, все равно остается членом Совбеза.

"Вот берем ООН. РФ — абсолютный нарушитель ключевых основных документов ООН о территориальной целостности. Россия это нарушает, и что дальше? Россия продолжает существовать как страна-непосредственный член Совбеза ООН и имеет право вето", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, недавно в Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной. По словам пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, пока предпосылок для этого якобы нет. Там цинично отметили, что "всех целей" они будут достигать военным путем.