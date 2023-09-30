Перша гаряча вода за півтора року: жителі Вугледара втішені новим пунктом незламності

Жительки Вугледара у пункті незламності. Фото: скриншот з відео

У Вугледарі Донецької області розпочав роботу пункт незламності. Тут люди зможуть не лише перекусити, зарядити пристрої, а й випрати одяг, прийняти душ.

Про це свідчить відео волонтера Михайла Пуришева.

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Як місцеві жителі реагують на пункт незламності

У Вугледарі місцеві жителі, які не евакуювались змушені жити без гарячої води. Так, завітавши до нещодавно облаштованого пункту незламності, люди плачуть від радості. Адже тут вперше за півтора року зможуть скористатися гарячою водою.

"Я буду плакати. Я нікуди звідси не піду", — реагує на воду одна з місцевих жінок.

"Дівчата, хлопці! Велика подяка! Дуже сподобалось! Дуже гарно", — радісно вигукує місцева жителька, якій вдалось скупатися у теплій воді.

Волонтер Михайло Пуришев розповів, що у пункті є все необхідне для того, щоб прийняти душ та випрати речі.

"Будете приходити митися, прати речі. У нас є шампунь. Не треба з собою нести. Все це є", — зазначив він.

До того у пункті незламності, окрім душової, є пральні машинки, сушарки. Також тут облаштували фудкорт, де можна перекусити та подивитися телевізор. Також планують облаштувати ліжка для людей, яким ніде заночувати.

Нагадаємо, Фонд Вадима Столара організував доставку гуманітарного вантажу для миколаївців.