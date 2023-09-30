Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Первая горячая вода за полтора года: жители Угледара обрадованы новым пунктом несокрушимости arrow

Первая горячая вода за полтора года: жители Угледара обрадованы новым пунктом несокрушимости

30 сентября 2023 14:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Первая горячая вода за полтора года: жители Угледара обрадованы новым пунктом несокрушимости
Жительницы Угледара в пункте несокрушимости. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Угледаре Донецкой области начал работу пункт несокрушимости. Здесь люди смогут не только перекусить, зарядить устройства, но и постирать одежду, принять душ.

Об этом свидетельствует видео волонтера Михаила Пуришева.

Читайте также:

Как местные жители реагируют на пункт несокрушимости

В Угледаре местные жители, которые не эвакуировались, вынуждены жить без горячей воды. Так, посетив недавно обустроенный пункт несокрушимости, люди плачут от радости. Ведь здесь впервые за полтора года смогут воспользоваться горячей водой.

"Я буду плакать. Я никуда отсюда не уйду", — реагирует на воду одна из местных женщин.

"Девушки, ребята! Большая благодарность! Очень понравилось! Очень красиво", — радостно восклицает местная жительница, которой удалось искупаться в теплой воде.

Волонтер Михаил Пуришев рассказал, что в пункте есть все необходимое для того, чтобы принять душ и постирать вещи.

"Будете приходить мыться, стирать вещи. У нас есть шампунь. Не надо с собой нести. Все это есть",  отметил он.

К тому же в пункте несокрушимости, кроме душевой, есть стиральные машинки, сушилки. Также здесь обустроили фудкорт, где можно перекусить телевизор. Также планируется обустроить кровати для людей, которым негде заночевать.

Напомним, Фонд Вадима Столара организовал доставку гуманитарного груза для николаевцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз