Первая горячая вода за полтора года: жители Угледара обрадованы новым пунктом несокрушимости

Жительницы Угледара в пункте несокрушимости. Фото: скриншот с видео

В Угледаре Донецкой области начал работу пункт несокрушимости. Здесь люди смогут не только перекусить, зарядить устройства, но и постирать одежду, принять душ.

Об этом свидетельствует видео волонтера Михаила Пуришева.

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Как местные жители реагируют на пункт несокрушимости

В Угледаре местные жители, которые не эвакуировались, вынуждены жить без горячей воды. Так, посетив недавно обустроенный пункт несокрушимости, люди плачут от радости. Ведь здесь впервые за полтора года смогут воспользоваться горячей водой.

"Я буду плакать. Я никуда отсюда не уйду", — реагирует на воду одна из местных женщин.

"Девушки, ребята! Большая благодарность! Очень понравилось! Очень красиво", — радостно восклицает местная жительница, которой удалось искупаться в теплой воде.

Волонтер Михаил Пуришев рассказал, что в пункте есть все необходимое для того, чтобы принять душ и постирать вещи.

"Будете приходить мыться, стирать вещи. У нас есть шампунь. Не надо с собой нести. Все это есть", — отметил он.

К тому же в пункте несокрушимости, кроме душевой, есть стиральные машинки, сушилки. Также здесь обустроили фудкорт, где можно перекусить телевизор. Также планируется обустроить кровати для людей, которым негде заночевать.

Напомним, Фонд Вадима Столара организовал доставку гуманитарного груза для николаевцев.