Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Перша партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну, — Остін arrow

Перша партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну, — Остін

19 вересня 2023 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перша партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну, — Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: CNN
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Перша партія танків Abrams, обіцяні Сполученими Штатами Америки, зовсім скоро прибудуть в Україну. Очікується, що їх буде понад десять.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" у Німеччині. 

Читайте також:

Танки Abrams для України 

У вівторок, 19 вересня, на контактній групі з питань оборони України, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України та надавати допомогу, американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що зовсім скоро перша партія танків вже Abrams прибуде до України. 

Також, за словами Остіна, США вважають, що зараз "час не на боці російського диктатора Володимира Путіна".

Що відомо про танки Abrams 

Танк М1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Бойова машина добре озброєна, броньована, мобільна, розрахована на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. З вагою, яка коливається залежно від модифікації танка: М1А1 — 57,15 т, М1А2 — до 61,3 т, "Абрамс" є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли і як танки Abrams з'являться на фронті та вступлять у бій.​​​​​​

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз