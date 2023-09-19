Перша партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну, — Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: CNN

Перша партія танків Abrams, обіцяні Сполученими Штатами Америки, зовсім скоро прибудуть в Україну. Очікується, що їх буде понад десять.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" у Німеччині.

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У вівторок, 19 вересня, на контактній групі з питань оборони України, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України та надавати допомогу, американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що зовсім скоро перша партія танків вже Abrams прибуде до України.

Також, за словами Остіна, США вважають, що зараз "час не на боці російського диктатора Володимира Путіна".

Що відомо про танки Abrams

Танк М1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Бойова машина добре озброєна, броньована, мобільна, розрахована на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. З вагою, яка коливається залежно від модифікації танка: М1А1 — 57,15 т, М1А2 — до 61,3 т, "Абрамс" є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли і як танки Abrams з'являться на фронті та вступлять у бій.​​​​​​