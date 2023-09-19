Первая партия танков Abrams вскоре прибудет в Украину, — Остин

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: CNN

Первая партия танков Abrams, обещанная Соединенными Штатами Америки, совсем скоро прибудет в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайна" в Германии.

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Во вторник, 19 сентября, на контактной группе по обороне Украины, которая была создана для того, чтобы оценивать оборонные потребности Украины и оказывать помощь, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что совсем скоро первая партия танков уже Abrams прибудет в Украину.

Также, по словам Остина, США считают, что сейчас "время не на стороне российского диктатора Владимира Путина".

Что известно о танках Abrams

Танк М1 Abrams — основной боевой танк третьего поколения производства Соединенных Штатов. Боевая машина хорошо вооружена, бронирована, мобильная, рассчитана на ведение боевых действий в разных условиях современных войн и вооруженных конфликтов.

Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей, оборудование многослойной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк. С весом, который колеблется в зависимости от модификации танка: М1А1 – 57,15 т, М1А2 – до 61,3 т, "Абрамс" является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.

Напомним, недавно мы писали, когда и как танки Abrams появятся на фронте и вступят в бой.