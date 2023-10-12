Підсумки 16-го засідання коаліції у форматі Рамштайн

Володимир Зеленський і Ллойд Остін перед засіданням коаліції Рамштайн. Фото: пресслужба глави держави

Чергове засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн, яке уперше з початку війни відвідав Президент України, обернулося для нашої держави двома суттєвими перемогами. Про це, а також про серйозне попередження для країни-агресора — у сьогоднішньому матеріалі.

Зеленський в Брюсселі

16-те засідання Рамштайн-коаліції на підтримку України цього разу відбулося у євроатлантичній столиці, Брюсселі. Унікальним воно стало з самого початку — бо уперше від самого засування західної коаліції на ній був присутній Президент України.

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Сам факт появи на зустрічі міністрів оборони глави держави воюючої країни – більш ніж показовий. До учорашнього дня українську делегацію очолював винятково очільник Міноборони — хоч Олексій Резніков, хоч його наступник Рустем Умєров. Чому ж цього разу до Брюсселя відправився Верховний Головнокомандувач?

На думку військового експерта, співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, цей крок прямо пов’язаний із вторгненням терористичної організації ХАМАС на територію Ізраїлю.

Снєгирьов зазначив, що очільник Української держави особисто прилетів до штаб-квартири НАТО через побоювання, що близькосхідний військовий конфлікт відволіче західних партнерів від продовження військово-технічної допомоги Україні.

Побоювання ці, варто зазначити, були небезпідставними — бо після початку військової операції ХАМАСу на території Ізраїлю саме цей військовий конфлікт опинився на перших шпальтах західних ЗМІ. Але, наголосив експерт, ці побоювання України не справдилися.

На засідання Рамштайн-коаліції Володимир Зеленський отримав чіткий сигнал про те, що допомога для України не лише не припиниться, а навіть і не зменшиться. Тож західні партнери запевнили Президента України, що зброя та боєприпаси і надалі надходитимуть у відповідному обсязі.

Практичні наслідки 16-го Рамштайна

І підтвердженням партнерським обіцянок став, перш за все, новий пакет військово-технічної допомоги від Німеччини. На ньому варто зупинитися детальніше, бо він став найбільшим серед країн НАТО.

Загальна вартість зброї та боєприпасів, які Федеративна Республіка Німеччина заявила до передачі ЗСУ, становить 1 мільярд доларів. До цього пакету входять перш за все засоби протиповітряної оборони. Причому, як наголосив Дмитро Снєгирьов — у найширшій комплектації. Німці надають Силам оборони України і американські системи Patriot, і німецькі зенітні ракетні комплекси IRIS-T, і німецькі ж зенітні самохідні установки Gepard. Таким чином, Німеччина посилює Україну засобами як малої, так і середньої та великої дальності ураження.

До речі, цей Рамштайн відзначився саме тим, що Збройні сили України отримали саме таку зброю, яка важлива тут і зараз — тобто партнери перш за все виходили із побажань воюючої сторони, а не власних можливостей. І це — не тільки продовження надання допомоги, а і "клієнтоорієнтованість" — стало першою великою перемогою України на 16-му засіданні антиросійської коаліції.

Отже, колективний Захід, навіть попри появу нової гарячої точки на політичній мапі світу, залишається з Україною — Президент отримав щодо цього чіткі запевнення – і продовжує постачати зброю та боєприпаси у необхідних обсягах. Але це була лише одна частина брюсельських перемог нашої держави.

Сигнали Путіну і Орбану

Бо генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зробив чітку заяву – Україна обов’язково стане членом НАТО, і усі члени Альянсу з цим згодні. Дмитро Снєгирьов звернув увагу, що ключовим у цій заяві є саме наголос на "всіх". Але що ж це означає в практичному смислі?

Експерт пояснив, що ця заява є сигналом перш за все не для України, а для двох інших європейських країн. Першою цілком очевидно є Російська Федерація. Слова Столтенберга – це однозначний меседж, який звучить наступним чином: "Політичне рішення про приєднання України до НАТО уже ухвалене, і змінювати його ніхто не буде".

Таким чином, Захід вирішив більш ніж доступно пояснити кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що усі його спроби повернути Україну під свій контроль є марними – рішення країн-членів НАТО буде на її користь, а, значить, рано чи пізно над територією нашої держави розкриється ядерна "парасолька". І тоді будь-які військові спроби Кремля обернуться для нього війною із усім Альянсом. Із відповідними наслідками.

Але слова Столтенберга прозвучали не тільки для Росії — а і для одного із членів НАТО, найнепоступливішого і найпроросійськішого. Мова про Угорщину. Заява про згоду усіх членів Альянсу є більш ніж прозорим сигналом – Віктор Орбан має підтримувати загальноєвропейську позицію щодо України. І це вже не загальні фрази, бо уже наступного року відбудеться саміт НАТО у Вашингтоні, де, імовірно, і буде ухвалене українське рішення.

Тож, пояснив Дмитро Снєгирьов, Єнс Столтенберг прямо звернувся до угорського прем’єра із попередженням — якщо він і надалі планує просувати проросійські наративи, зокрема, щодо України та її євроатлантичного майбутнього, то обов’язково дочекається відповідної реакції.

І ця заява генсека НАТО є другою брюссельською перемогою України. Яка не тільки зберегла військову підтримку Заходу, а й отримала чіткий сигнал про майбутнє членство в Альянсі. Членство, проти якого після таких слів — навряд чи буде особливо протестувати навіть уперта Угорщина, не кажучи уже про інші потенційно проблемні у цьому процесі країни.