Итоги 16-го заседания коалиции в формате Рамштайн

Владимир Зеленский и Ллойд Остин перед заседанием коалиции Рамштайн. Фото: пресс-служба главы государства

Очередное заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн, которое впервые с начала войны посетил Президент Украины, обернулось для нашего государства двумя существенными победами. Об этом, а также серьезном предупреждении для страны-агрессора — в сегодняшнем материале.

Зеленский в Брюсселе

16-е заседание Рамштайн-коалиции в поддержку Украины в этот раз состоялось в евроатлантической столице, Брюсселе. Уникальным оно стало с самого начала — потому что впервые с самого основания западной коалиции на нем присутствовал Президент Украины.

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Сам факт появления на встрече министров обороны главы государства воюющей страны — более чем показателен. До вчерашнего дня украинскую делегацию возглавлял исключительно глава Минобороны — хоть Алексей Резников, хоть его преемник Рустем Умеров. Почему же на этот раз в Брюссель отправился Верховный Главнокомандующий?

По мнению военного эксперта, сопредседателя общественной инициативы "Права справа" Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, этот шаг напрямую связан с вторжением террористической организации ХАМАС на территорию Израиля.

Снегирев отметил, что глава Украинского государства лично прилетел в штаб-квартиру НАТО из-за опасений, что ближневосточный военный конфликт отвлечет западных партнеров от продления военно-технической помощи Украине.

Опасения эти, стоит отметить, были небезосновательными, потому что после начала военной операции ХАМАСа на территории Израиля именно этот военный конфликт оказался на первых полосах западных СМИ. Но, отметил эксперт, эти опасения Украины не воплотились в жизнь.

На заседание Рамштайн-коалиции Владимир Зеленский получил четкий сигнал о том, что помощь для Украины не только не прекратится, но даже не уменьшится. Поэтому западные партнеры заверили Президента Украины, что оружие и боеприпасы и дальше будут поступать в соответствующем объеме.

Практические последствия 16-го Рамштайна

И подтверждением партнерским обещаниям стал, прежде всего, новый пакет военно-технической помощи от Германии. На нем следует остановиться подробнее, потому что он стал самым большим среди стран НАТО.

Общая стоимость оружия и боеприпасов, которые заявила Федеративная Республика Германия к передаче ВСУ, составляет 1 миллиард долларов. В этот пакет входят прежде всего средства противовоздушной обороны. Причем, как отметил Дмитрий Снегирев, в самой широкой комплектации. Немцы предоставляют Силам обороны Украины и американские системы Patriot, и германские зенитные ракетные комплексы IRIS-T, и германские зенитные самоходные установки Gepard. Таким образом, Германия усугубляет Украину средствами как малой, так и средней и большой дальности поражения.

Кстати, этот Рамштайн отметился тем, что Вооруженные силы Украины получили именно такое оружие, которое важно здесь и сейчас — то есть партнеры прежде всего исходили из пожеланий воюющей стороны, а не собственных возможностей. И это не только продолжение оказания помощи, но и "клиентоориентированность" стало первой большой победой Украины на 16-м заседании антироссийской коалиции.

Итак, коллективный Запад, несмотря на появление новой горячей точки на политической карте мира, остается с Украиной — Президент получил относительно этого четкие заверения – и продолжает поставлять оружие и боеприпасы в необходимых объемах. Но это была лишь одна часть брюссельских побед нашего государства.

Сигналы Путину и Орбану

Потому что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал четкое заявление – Украина обязательно станет членом НАТО, и все члены Альянса с этим согласны. Дмитрий Снегирев обратил внимание, что ключевым в этом заявлении является именно упор на "всех". Но что же это значит в практическом смысле?

Эксперт пояснил, что это заявление является сигналом, прежде всего, не для Украины, а для двух других европейских стран. Первой совершенно очевидно является Российская Федерация. Слова Столтенберга – это однозначный месседж, звучащий следующим образом: "Политическое решение о присоединении Украины к НАТО уже принято, и менять его никто не будет".

Таким образом, Запад решил более чем доступно объяснить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что все его попытки вернуть Украину под свой контроль напрасны – решение стран-членов НАТО будет в ее пользу, а, значит, рано или поздно над территорией нашего государства раскроется ядерный "зонтик". И тогда любые военные попытки Кремля обернутся для него войной со всем Североатлантическим союзом. С соответствующими последствиями.

Но слова Столтенберга прозвучали не только для России, но и для одного из членов НАТО, самого неуступчивого и пророссийского. Речь идет о Венгрии. Заявление о согласии всех членов Альянса является более чем прозрачным сигналом – Виктор Орбан должен поддерживать общеевропейскую позицию по отношению к Украине. И это уже не общие фразы, потому что уже в следующем году состоится саммит НАТО в Вашингтоне, где предположительно и будет принято украинское решение.

Поэтому, объяснил Дмитрий Снегирев, Йенс Столтенберг прямо обратился к венгерскому премьеру с предупреждением — если он и дальше планирует продвигать пророссийские нарративы, в частности, в отношении Украины и ее евроатлантического будущего, то обязательно дождется ответной реакции.

И это заявление генсека НАТО — вторая брюссельская победа Украины. Не только сохранившая военную поддержку Западу, но и получившая четкий сигнал о будущем членстве в Альянсе. Членство, против которого после таких слов, вряд ли будет особенно протестовать даже упрямая Венгрия, не говоря уже о других потенциально проблемных в этом процессе странах.