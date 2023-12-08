Відновлення цивільних польотів - куди спланують перший рейс

Політ цивільного літака. Фото: з відкритих джерел

Експерти почали аналізувати можливість відкриття аеропортів в умовах воєнного стану, хоча Офіс Президента зробив чітку заяву щодо відкриття цивільного авіаринку. Та якщо якийсь аеропорт і запрацює, перший рейс буде мати політичний контекст.

У цьому запевнив Новини.LIVE авіаексперт Богдан Долінце в ексклюзивному інтерв’ю.

Читайте також:

Перший цивільний рейс

​​"Рішення про перший рейс приймає авіаперевізник. Швидше за все, цей рейс матиме політичний контекст з точки зору стратегічного позиціювання України. Напевно, це буде рейс, пов'язаний з європейськими країнами або США", — сказав Долінце.

Він додав, що такий політ і напрямок буде серйозною заявкою. Можливо, це буде політ до Брюсселя, підтверджуючи саме рух України в Європу. Відповідно, від цього залежатиме, ким будуть перші пасажири. Можливо, це будуть українські або європейські дипломати.

Нагадаємо, у світі 7 грудня відзначають День цивільної авіації. В Україні цивільна авіація не літає з початку повномасштабного вторгнення, але все частіше на рівні експертів з'являються розмови про відновлення авіапростору для цивільних літаків.

На це треба гроші та час, але скільки — питання відкрите. Та і першочергове питання безпеки не закриється навіть із появою в повітрі F16. Раніше ми писали, як війна змінила авіабізнес в Україні, коли може запрацювати перший аеропорт для цивільних.