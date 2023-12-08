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Перший рейс із політичним контекстом — куди може полетіти перший цивільний літак

8 грудня 2023 07:12
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відновлення цивільних польотів - куди спланують перший рейс
Політ цивільного літака. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Експерти почали аналізувати можливість відкриття аеропортів в умовах воєнного стану, хоча Офіс Президента зробив чітку заяву щодо відкриття цивільного авіаринку. Та якщо якийсь аеропорт і запрацює, перший рейс буде мати політичний контекст. 

У цьому запевнив Новини.LIVE авіаексперт Богдан Долінце в ексклюзивному інтерв’ю. 

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Перший цивільний рейс 

​​"Рішення про перший рейс приймає авіаперевізник. Швидше за все, цей рейс матиме політичний контекст з точки зору стратегічного позиціювання України. Напевно, це буде рейс, пов'язаний з європейськими країнами або США", — сказав Долінце. 

Він додав, що такий політ і напрямок буде серйозною заявкою. Можливо, це буде політ до Брюсселя, підтверджуючи саме рух України в Європу. Відповідно, від цього залежатиме, ким будуть перші пасажири. Можливо, це будуть українські або європейські дипломати. 

Нагадаємо, у світі 7 грудня відзначають День цивільної авіації. В Україні цивільна авіація не літає з початку повномасштабного вторгнення, але все частіше на рівні експертів з'являються розмови про відновлення авіапростору для цивільних літаків.

На це треба гроші та час, але скільки — питання відкрите. Та і першочергове питання безпеки не закриється навіть із появою в повітрі F16. Раніше ми писали, як війна змінила авіабізнес в Україні, коли може запрацювати перший аеропорт для цивільних.

 

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