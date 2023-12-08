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Первый рейс с политическим контекстом — куда может полететь первый гражданский самолет

8 декабря 2023 07:12
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Восстановление гражданских полетов – куда спланируют первый рейс
Полет гражданского самолета. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Эксперты начали анализировать возможность открытия аэропортов в условиях военного положения, хотя Офис Президента сделал четкое заявление об открытии гражданского авиарынка. Но если какой-нибудь аэропорт и заработает, первый рейс будет иметь политический контекст. 

В этом заверил Новини.LIVE авиаэксперт Богдан Долинце в эксклюзивном интервью.

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”Решение о первом рейсе принимает авиаперевозчик. Скорее всего, этот рейс будет иметь политический контекст с точки зрения стратегического позиционирования Украины. Наверное, это будет рейс, связанный с европейскими странами или США”, — сказал Долинце.

Он добавил, что такой полет и направление будут серьезной заявкой. Возможно, это будет полет в Брюссель, подтверждая именно движение Украины в Европу. Соответственно, от этого будет зависеть, кем будут первые пассажиры. Может быть, это будут украинские или европейские дипломаты.

Напомним, в мире 7 декабря отмечают День гражданской авиации. В Украине гражданская авиация не летает с начала полномасштабного вторжения, но все чаще на уровне экспертов появляются разговоры о возобновлении авиапространства для гражданских самолетов.

На это нужны деньги и время, но сколько — вопрос открытый. Да и первоочередной вопрос безопасности не закроется с появлением в воздухе F16. Раньше мы писали, как война изменила авиабизнес в Украине, когда может заработать первый аэропорт для гражданских.

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