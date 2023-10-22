Під час атак на Авдіївку у росіян зросли втрати на 90%, — розвідка Британії

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Загальні втрати окупантів у війні проти України збільшилися на 90%. Причиною цього стали штурми ворога в районі Авдіївки.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9eCmqEJw8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2023

Збільшення втрат росіян у війні

"Нещодавні російські напади на Авдіївку призвели до збільшення втрат росіян на 90%, зафіксованих українським Міноборони", — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, з початку повномасштабної війни Росія значно посилила мобілізацію та вербування найманців, аби не підтримувати здатність РФ підтримувати війну проти України.

Там вважають, що ворог від початку вторгнення втратив від 150 до 190 тисяч солдатів убитими та пораненими, а загальна цифра сягає від 240 до 290 тисяч (враховуючи тих поранених, які повернулися на поле бою).

У Міноборони Британії уточнили, що ці дані не враховують поранених та загиблих ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що в інституті вивчення війни зазначили, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед. Російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, попри значні втрати техніки та особового складу.