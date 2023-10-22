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В ходе атак на Авдеевку у россиян выросли потери на 90%, — разведка Британии

22 октября 2023 13:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ходе атак на Авдеевку у россиян выросли потери на 90%, — разведка Британии
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Общие потери оккупантов в войне против Украины увеличились на 90%. Причиной этого стали штурмы врага в районе Авдеевки.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

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Увеличение потерь россиян в войне

"Недавние российские нападения на Авдеевку привели к увеличению потерь россиян на 90%, зафиксированных украинским Минобороны", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, с начала полномасштабной войны Россия значительно усилила мобилизацию и вербовку наемников, чтобы не поддерживать способность РФ поддерживать войну против Украины.

Там считают, что враг с начала вторжения потерял от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общая цифра достигает от 240 до 290 тысяч (учитывая вернувшихся на поле боя раненых).

В Минобороны Британии уточнили, что эти данные не учитывают раненых и погибших ПИК "Вагнер".

Напомним, что в институте изучения войны отметили, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.

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