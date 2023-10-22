В ходе атак на Авдеевку у россиян выросли потери на 90%, — разведка Британии

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Общие потери оккупантов в войне против Украины увеличились на 90%. Причиной этого стали штурмы врага в районе Авдеевки.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

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Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9eCmqEJw8k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2023

Увеличение потерь россиян в войне

"Недавние российские нападения на Авдеевку привели к увеличению потерь россиян на 90%, зафиксированных украинским Минобороны", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, с начала полномасштабной войны Россия значительно усилила мобилизацию и вербовку наемников, чтобы не поддерживать способность РФ поддерживать войну против Украины.

Там считают, что враг с начала вторжения потерял от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общая цифра достигает от 240 до 290 тысяч (учитывая вернувшихся на поле боя раненых).

В Минобороны Британии уточнили, что эти данные не учитывают раненых и погибших ПИК "Вагнер".

Напомним, что в институте изучения войны отметили, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.