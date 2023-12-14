Під час пресконференції Путіна до нього звернувся двійник, згенерований ШІ — відео

Президент РФ Володимир Путін. Фото: соцмережі

Під час пресконференції президента РФ Володимира Путіна до нього звернувся двійник. Правда, ним виявилась не справжня людина, а згенероване через штучний інтелект зображення.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Запитання від "двійника Путіна", згенерованого за допомогою штучного інтелекту, були символічними — про кількість двійників диктатора та його ставлення до нейромереж.

"Ви можете бути на мене схожими і говорити моїм голосом. Але схожою на мене може бути тільки одна людина — я", — сказав Путін.

Як зазначили росЗМІ, для запитання Путіну про штучний інтелект було використано відео з його зустрічі зі студентами в режимі відеоконференції 25 січня 2021 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 грудня, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Також Путін заявив, що "цілі СВО залишаються незмінні". Він додав, Україна все отримує від США "на халяву", яка скоро закінчиться.