Во время пресс-конференции Путина к нему обратился двойник, сгенерированный ШИ — видео

Президент РФ Владимир Путин. Фото: соцсети

В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к нему обратился двойник. Правда, им оказался не настоящий человек, а сгенерированное через искусственный интеллект изображение.

Об этом пишут российские СМИ.

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Двойник Путина, сгенерированный ИИ

Вопросы от "двойника Путина", сгенерированного с помощью искусственного интеллекта, были символическими — о количестве двойников диктатора и его отношении к нейросети.

"Вы можете быть на меня похожими и говорить моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек — я", — сказал Путин.

Как отметили росСМИ, для вопроса Путина об искусственном интеллекте было использовано видео с его встречи со студентами в режиме видеоконференции 25 января 2021 года.

Напомним, что сегодня, 14 декабря, в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Также Путин заявил, что "цели СВО остаются неизменными". Он добавил, что Украина все получает от США "на халяву", которая скоро закончится.